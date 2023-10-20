黃金股到手 陸官方傳入股騰訊子公司

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大陸政府近年入股網企取得數據等控制權的趨勢仍在持續，據資訊顯示，官方背景的網投智誠已經入股騰訊子公司，持股1％被認為是握有關鍵影響力的黃金股。

The Information報導，根據企查查平台資訊，原本騰訊全資子公司Shenzhen Yayue Technology（雅閱科技）在18日出現股權變更，網投智誠取得該公司1％股份。

騰訊在2021年成立這家深圳市騰訊雅閱科技有限公司（後續更名為深圳市雅閱科技有限公司），該公司經營範圍包括企業管理資訊、市場行銷策劃、智慧財產權服務、網路技術服務等。在網投智誠入股後，騰訊仍持有該公司99％股份。

路透數據指出，網投智誠斥資人民幣60萬元取得股份。值得注意的是，網投智誠由中國互聯網投資基金所有，該基金又由中國網信辦和財政部共同設立，國資控制的實體入股網企巨頭旗下公司1％股份，被認為應是取得有特別影響力的黃金股。

該類股份通常僅由政府體系持有，對某些業務決策擁有特殊權利，在董事會執行關鍵否決權。近年中國政府透過中國互聯網投資基金來入股各大網企旗下機構，這些網企多握有關鍵數據或敏感資訊，且與境外資本市場有緊密關係。此前滴滴出行赴美上市時，引發中國政府不滿，隨後更大力度監控相關網企。

路透今年初報導，阿里巴巴廣州一家涉及影音與瀏覽器媒體業務的子公司被中國互聯網投資基金入股黃金股，該基金疑似任命官員成為公司董事會新成員。字節跳動子公司在2019年底被入股黃金股。滴滴、滿幫、趣頭條等網企也被指有相關安排。

據中國互聯網投資基金官網披露的已投項目有98項，涉及網路基礎關鍵技術與設施、網路前沿技術與平台、資安、網路資訊服務、人工智慧、大數據、雲端運算、互聯網＋等領域，涉及公司有滿幫、金山雲、商湯科技、快手、喜馬拉雅等。

屬於網路基礎關鍵技術設施的半導體產業是該基金投資最多的領域，包括積塔半導體、中科龍芯、集創北方、沐曦等。