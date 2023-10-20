碧桂園要賣海外資產償債

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大陸房企碧桂園未能於18日美元債券付息寬限期結束前支付利息，涉資約1,500萬美元。消息傳出，公司為因應資金緊張，正尋求出售位於澳洲雪梨Wilton Greens規劃社區等海外開發項目，以籌資償還債務。

另據外媒報導，碧桂園面臨違約危機，一度傳出控股家族楊國強、楊惠妍父女已經離境。碧桂園緊急澄清，公司創辦人楊國強和集團董事會主席楊惠妍目前在國內正常工作，且對惡意造謠行徑保留追究責任的權利。

港股碧桂園19日收盤報港幣0.71元，跌幅為4.05％，在房市疲弱和流動性困難下，該股年內累計重挫73.61％。

路透報導，碧桂園目前計畫出售的澳洲雪梨郊區的Wilton Greens項目涉資20億澳元（約12.64億美元），可興建3,600戶住宅，目前當地人煙稀少，在建房屋不到50戶，再加上利率上升導致需求和開發商的償債能力都受到擠壓，該項目進展緩慢且不確定性提升。

碧桂園澳洲對此表示，公司在澳洲的資產表現良好，符合正常的市場行為和計畫，出售規畫是旗下Risland資產組合優化策略的一部分。另有消息指出，目前還不能確定是否會達成交易。對於碧桂園無力償還境外債，信評機構穆迪19日表示，若碧桂園債權人收回款項的前景進一步減弱，可能會下調該公司的企業家族評等。碧桂園的優先無擔保評等為C級，已經處於其評級最低。