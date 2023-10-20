台灣併購市場 下半年現回溫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

安永發布「2023國際投資白皮書」，針對台灣併購市場，安永指出，2023年下半年已有數件大型跨國併購案件宣布，透露反轉回溫跡象，特別是歐洲分拆交易案件增加、歐洲企業估值乘數下降，將提供台灣企業跨國併購新選擇。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬分析，台灣併購市場兩大趨勢，一是大型零售業交易案增加，零售相關產業整併金額創新高；二是海外投資大陸熱度下降，歐洲占比提升。

何淑芬說明，科技媒體與通訊產業仍為台灣國內市場併購產業重心，占2022年國內整體併購案47.3％；消費品產業因大型量販店交易案挹注，整併金額上升至17.4億美元，為2022年國內第二大併購產業。

至於2022年海外併購金額較2021年減少6.4％，交易件數自11件減少至10件；2023上半年併購金額相較前一年同期減少52.8％，件數增加2件，顯示企業海外併購策略逐漸調整。

何淑芬表示，歐洲分拆交易案件量增加、歐洲企業估值乘數下降等因素，提供台灣企業跨國併購新選擇；歐洲分拆交易2022年共2,480件，相較2021年增加26％，分拆交易案件比重上升，顯示賣方出售意願增加。

安永也提醒，台灣併購市場有一警訊，即外資暫緩來台，使2022年下半年度交易金額銳減。台灣2022年投資併購件數減少至64件、金額降至118億美元，相較2021年分別減少19％及38％。

安永「2023國際投資白皮書」統計，受俄烏戰爭持續延燒、通貨膨脹、美國升息影響，2022年全球併購交易金額下降至3.5兆美元，較2021年減少35.6％，但已回復至疫前（2016年至2020年）3.2兆～3.8兆美元的水位。