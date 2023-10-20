三國 列歐盟租稅不合作名單

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歐盟17日頒布最新租稅不合作地區名單，其中黑名單新增貝里斯、塞席爾與安地卡及巴布達群島三國，主要是未符合BEPS13資訊交換標準；台商往來較密切的泰國本次自灰名單移除。

目前歐盟黑名單，包括美屬薩摩亞、關島、薩摩亞、千里達及托巴哥、美屬維京群島、斐濟、萬那杜、帛琉、巴拿馬、安圭拉、巴哈馬、土克斯及開科斯群島、俄羅斯、安地卡及巴布達群島、貝里斯、塞席爾。

至於灰名單則有波札那、土耳其、多米尼克、香港、馬來西亞、以色列、越南、史瓦帝尼、亞美尼亞、荷屬阿魯巴、庫拉索、阿爾巴尼亞、英屬維京群島、哥斯大黎加。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師林棠妮表示，台商若透過位於灰、黑名單地區的轉投資公司與歐盟國家往來，可能面臨懲罰性扣繳稅款、費用不能認列抵稅、股利必須強制課稅及資金審查要求等衝擊。

KPMG安侯建業稅務投資部協理陳鈺雯表示，台商較常往來的英屬維京群島、香港、越南及馬來西亞仍列於灰名單。其中英屬維京群島已進行商業公司修正案及商業修正條例，但於歐盟理事會重新進行評估之前，將暫列灰名單。

至於香港自列入歐盟灰名單後，持續針對離岸被動收入免稅制度進行修正，但仍與歐盟指引有部分落差，須將外國來源處分收益相關資產範圍擴大至股票股權以外資產，香港承諾2023年底前完成修訂並於2024年1月實施。