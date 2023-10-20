SWAP動能在 銀行Q4收益續上衝

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雖有以巴戰爭因素干擾，但美國經濟動能仍佳，且通膨仍高，公股銀評估，第四季的SWAP（換匯交易）動能仍在，更有部分銀行預估第四季收益還會持續衝高。

彰化銀行統計，7月、8月SWAP收益各約6億元，9月收益約7.6億元，前三季收益合計約62億元，較去年同期成長約5.5倍。彰銀主管預估，第四季每月平均收益約為7億～8億元，平均每月收益較前三季微幅成長，原因為換匯點較前三季微幅擴大，雖小幅調降SWAP整體部位並縮短承作天期，一方面可控制評價風險，也可提升到期資金的使用報酬率，預估全年目標約80億～85億元，有望創歷史新高。

第一銀行評估，儘管美元升息循環接近尾聲，但市場預期聯準會（Fed）將維持更長時間的高利率，台美利差仍處於相對高位，預估SWAP第四季收益將與第三季持平，每月維持約7億元～8億元；上半年SWAP收益約70億元，全年預估突破百億元，及朝110億元邁進。

華南銀行第三季SWAP收益約20多億元，第三季收益較前二季平均數略多，若換匯點跟第三季持平，預估第四季收益可接近前三季平均水準，全年樂觀看待達80億元。

臺企銀主管分析，第四季台美利差應持平，在部位未大幅度變動下，預估維持成長動能。

再觀察壽險公司SWAP操作，近期出現稍微拉長天期，短天期落在3個月～4個月，長天期落在7個月～9個月。公股銀推測，原因可能是9月Fed仍鷹聲嘹亮，美債殖利率頻創新高，市場預期高利率將比原先預期還久的結果。美國尚未排除再次升息，或有再次升息1碼（0.25個百分點）的機會，後續仍持續關注美國公布的經濟數據，隨時保持升息警戒，明年第二季美國有降息可能，經驗顯示我央行也有機會明年第二季末開始降息。

公股銀主管強調，明年SWAP操作上，將視銀行的資金狀況，與隱含利率曲線的變化，動態調整部位，逢點數擴大時，伺機拉長承作天期。