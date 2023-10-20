台新銀邀約眾女力 香香齊跑

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台新銀行連七年冠名贊助「台新女子路跑」（Taishin Women Run），近日宣布2024年賽事正式開放報名，路跑活動將於明年3月24日及4月14日於台中、台北兩地接力登場，這次特別首度移師至台中舉辦，讓更多女性親身體驗台新的「女力」限定盛會。

本屆報名特別新增「台新瑰密獎」，同場報名人數最多的團體訂單，將獲頒台新信用卡刷卡金2萬元，鼓勵女孩們熱情邀約家人或閨密組團參加，共同創造香香的美好回憶。

「台新女子路跑」為國內規模最大的女子路跑，在亞洲更是IWRL（國際女子路跑聯盟）三大馬之一，每年皆吸引上萬女性跑者參與。2024年賽事分兩場，台中場將於明年3月24日率先登場，名額限5,000名，台北場則於明年4月14日舉行，名額限1.2萬名。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，鼓勵全台女性一同站上賽道，透過揮汗、挑戰自我，展現出獨特自信美麗。

台新銀指出，1995年推出台灣首張女性專屬信用卡玫瑰卡以來，長期深耕女性運動，更為台新員工開設路跑訓練營，落實「運動創造健康人生」價值，今年起更攜手台新人壽與台新證券，一同支持「台新女子路跑」賽事。台新扮演體育人才及女力運動的堅強後盾，連三年榮獲教育部體育署頒發運動企業認證獎，去年並獲運動推手金質獎。

台新銀祭出超值報名優惠，即日起至明年2月8日止，刷「台新玫瑰Giving卡」報名台北場半馬組、台中場10公里組，享報名費8折優惠（台北場限300名、台中場限100名）；於節假日購票再享最高3％現金回饋。台新信用卡全卡友不限新舊戶報名台北場10公里組、3公里組，以及台中場3.5公里組，則享有報名費9折優惠（限600名）。