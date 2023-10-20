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台新銀邀約眾女力 香香齊跑

2024台新女子路跑開放報名

●2024 Taishin Women Run記者會18日登場，台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真鼓勵全台女性一同站上賽道，展現各自獨特的自信美麗。圖／台新銀行提供
●2024 Taishin Women Run記者會18日登場，台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真鼓勵全台女性一同站上賽道，展現各自獨特的自信美麗。圖／台新銀行提供

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台新銀行連七年冠名贊助「台新女子路跑」（Taishin Women Run），近日宣布2024年賽事正式開放報名，路跑活動將於明年3月24日及4月14日於台中、台北兩地接力登場，這次特別首度移師至台中舉辦，讓更多女性親身體驗台新的「女力」限定盛會。

本屆報名特別新增「台新瑰密獎」，同場報名人數最多的團體訂單，將獲頒台新信用卡刷卡金2萬元，鼓勵女孩們熱情邀約家人或閨密組團參加，共同創造香香的美好回憶。

「台新女子路跑」為國內規模最大的女子路跑，在亞洲更是IWRL（國際女子路跑聯盟）三大馬之一，每年皆吸引上萬女性跑者參與。2024年賽事分兩場，台中場將於明年3月24日率先登場，名額限5,000名，台北場則於明年4月14日舉行，名額限1.2萬名。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，鼓勵全台女性一同站上賽道，透過揮汗、挑戰自我，展現出獨特自信美麗。

台新銀指出，1995年推出台灣首張女性專屬信用卡玫瑰卡以來，長期深耕女性運動，更為台新員工開設路跑訓練營，落實「運動創造健康人生」價值，今年起更攜手台新人壽與台新證券，一同支持「台新女子路跑」賽事。台新扮演體育人才及女力運動的堅強後盾，連三年榮獲教育部體育署頒發運動企業認證獎，去年並獲運動推手金質獎。

台新銀祭出超值報名優惠，即日起至明年2月8日止，刷「台新玫瑰Giving卡」報名台北場半馬組、台中場10公里組，享報名費8折優惠（台北場限300名、台中場限100名）；於節假日購票再享最高3％現金回饋。台新信用卡全卡友不限新舊戶報名台北場10公里組、3公里組，以及台中場3.5公里組，則享有報名費9折優惠（限600名）。

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