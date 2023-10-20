六壽險發債 票面利率最高4％

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壽險業今年掀起發債籌資潮，六大壽險共向保險局核准發債高達1,110億元，各家票面利率全出爐。最後一家南山人壽，19日公告票面利率在3.75％～3.88％，拉到與中國人壽、台灣人壽相當的水位，雖未高於最高的新光人壽4％，仍引發市場高度關注。

南山人壽19日公告，發行115億元的次順位普通公司債，甲券發行期間10年期固定利率3.75％，乙券發行期間15年期固定利率3.88％，預估甲券發行額度為72億1,000萬元，乙券發行金額42億9,000萬元。

就目前六大壽險發次債的票面利率來看，目前最高是新光人壽的新台幣次順位債，發行期間10年期票面利率到4％，引起市場搶購潮。據了解，有上市公司一口氣買進16億元，新光人壽原先設定發行額度為100億元，8月22日董事會通過提高發行額度到130億元，預估10月26日全部資金額滿，將完成發行與上櫃。

台灣人壽、中國人壽則較早宣布發次債，「先搶先贏」幾乎要額滿。其中台灣人壽所發新台幣次債總額為130億元，甲券發行期間為10年，發行金額75億2,000萬元，乙券發行期間為15年，發行金額54億8,000萬元，甲券票面利率3.75％、乙券3.88％；中國人壽也是發行新台幣次債，發行總額100億元，發行期間10年期，票面利率3.75％。

國泰人壽是六大壽險中唯一同時發行新台幣與美元次債的，發行總額251億元，甲券10年發行金額176億元、乙券15年期發行金額75億元，甲券票面利率3.7％、乙券票面利率3.85％。

富邦人壽發行新台幣次債，發行總額225億元，甲券發行期間10年期，額度135億7,000萬元，乙券15年期發行額度89億3,000萬元，甲券票面利率3.7％，乙券票面利率3.85％。