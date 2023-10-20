玉山邀雲林師生 藝起進劇場

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玉山文教基金會長期推廣藝術文化，自2019年起，連續五年攜手臺中國家歌劇院舉辦「藝起進劇場」，18日邀請雲林縣8所國小逾300位師生欣賞「藝起進劇場─說唱曲藝篇」節目，並特別安排台北曲藝團及玉山志工，共同帶領學生們認識相聲藝術，除增加對說唱藝術的了解，也藉由學習相聲強化語言表達力、訓練台風及舞台禮儀。

玉山文教基金會執行長王志成表示，藝文教育的養成，需要持續不間斷的灌溉，期待這些參與經驗能成為孩子們美感創造力的養分，未來讓臺灣這塊土地的藝文能量，更加發光發熱。這次活動也特別規劃教師工作坊，安排老師們於進劇場前先進行說唱藝術體驗及口語教學研習課程，幫助參與的教師們認識口說藝術，將相關知識導入校園，讓學生們在進劇場前能瞭解傳統說唱曲藝的輪廓，提升對表演藝術的鑑賞感知。

臺中國家歌劇院副總監汪虹指出，「藝起進劇場」歷年來邀請各領域表藝團隊，分享戲劇、舞蹈、偶戲、當代馬戲等多元節目類型，並依演出量身打造前導教學教材、演後講解及教師工作坊，讓師生走出校園、走進劇院，能有更完整的藝文體驗。這次是由台北曲藝團示範演出《相聲學笑》，精選相聲、評書、快板段目演出，讓年輕學子對說唱藝術的多樣性及技巧有進一步的認識與了解，近而親近傳統藝術。

「藝起進劇場」節目首度以說唱藝術為主題，由國藝會「TAIWAN TOP」團隊台北曲藝團演出《相聲學笑》，演出精選三段最能展現技藝的節目：《坐唱數來寶》結合相聲的趣味與數來寶的熱鬧；《誰與爭瘋》則能看到各種「唱」功的運用，從京劇、民謠唱到極限HIGH歌；《賣鬼》改編自中國古典文學《列異傳》，由「臺灣評書女王」葉怡均團長以獨創的音樂評書，透過語氣切換化身故事中的多重角色。透過三段精選讓學子在短短60分鐘體驗到不同的說唱形式。

除兒童的藝術教育推廣外，玉山文教基金會近年也積極投入各項文化藝術展演，未來玉山將持續推動藝術教育工程，讓更多學童享受表演藝術，使藝術融入生活。