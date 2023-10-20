中信金奪IDC企業永續獎三大獎

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全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構IDC19日揭曉「2023台灣未來企業大獎」獲獎名單，中信金控推動數位轉型有成再傳捷報，旗下子公司中信銀行分別以「數位化捐款流程」及「智能核印系統」，勇奪「企業永續獎」及「數據智慧創新獎」，台灣人壽以「無理賠回饋金QR Code掃碼即領」服務拿下「全方位體驗創新獎」，顯示中信致力提供顧客最優質便捷體驗，引領數位創新備受肯定。

頒獎典禮由中信銀行智能研發部部長宋政隆副總經理、數位發展部部長陳鑑蓁協理及台灣人壽客戶服務三部部長賴其煥協理代表出席受獎。

中信銀行長期致力公益發展及推動企業社會責任，秉持We are family 的品牌精神，「點燃小B之火：數位愛心捐款功能」與中國信託慈善基金會合作，邀請客戶一同發揮愛的影響力、更便利地體現社會扶助，落實永續經營理念，主辦單位表彰中信銀行以慈善結合數位創新服務的成果，首度將「企業永續獎」頒發給台灣的金融機構。

中信銀行積極深化人工智慧（AI）應用，自主研發「智能核印系統」，可自動比對客戶的申請文件及留存印鑑，，大幅節省50％以上的核印作業時間，有效降低人力成本及人工作業的潛在風險，榮獲「數據智慧創新獎」肯定。

台灣人壽首創「無理賠回饋金QR Code掃碼即領」服務，解決傳統文件申請時繁複耗時的痛點，透過數位科技優化流程，結合eACH即時匯款機制，最快2分鐘內可收到理賠金，提升服務效率與客戶滿意度，奪得「全方位體驗創新獎」。

中信金長期耕耘數位轉型，今年以來已榮獲《Global Finance》（全球金融）頒發「全球最佳個人金融數位銀行」、「全球最佳安全控管與防偽冒管理」、「亞太最佳支付體驗」、及《Asia Insurance Review》（亞洲保險評論）「亞洲年度數位轉型大獎」等49項全球暨亞太級獎項，未來將持續以顧客需求為核心，創新商業模式，朝向「台灣第一、亞洲領先」區域型金融機構目標邁進。