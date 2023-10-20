工研院 4位新科院士出爐

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工研院舉辦第12屆工研院院士授證典禮，2023年新出爐的新科院士共有四位，包括研華董事長劉克振、台大醫院院長吳明賢、和碩董事長童子賢、明基佳世達董事長陳其宏。總統蔡英文親自授證，並讚揚台灣最大的產業資產就是企業領導人，可以掌握技術、又能經營企業。

蔡英文2023年二度到訪工研院，肯定工研院多項創新技術，也讚賞工研院年輕團隊研發出台灣「低軌衛星寬頻通訊系統」，直稱「要好好投資年輕人，未來要靠他們」。

劉克振表示，早在當年擔任業務工程師時，工研院就是大客戶，後來創辦研華，在工業電腦產品拿到世界第一，背後關鍵功臣就是從工研院技轉的工業電腦原型。近年研華也持續與工研院合作，包括成立新創公司佳研智聯投入智慧工廠市場，可以說工研院是台灣產業的搖籃，光半導體投資早就回本，呼籲政府「工研院的經費絕對值得再加碼」，投資絕對值回票價。

吳明賢則稱讚工研院是台灣晶圓奇蹟的發源地，也是台灣產業最重要的舞台。感謝醫療團隊在幽門桿菌診療研究近30年的堅持，在參與研究病患及政府經費支持下，才能找到以除菌防治胃癌的最佳模式，讓台灣經驗變成世界衛生組織在治療與預防胃癌的準則。期望透過「工程師」和「醫師」跨領域合作，為建立台灣生醫產業及健康生態而努力。

童子賢指出，以前台灣主要出口產品是香蕉、鳳梨，工研院50年來發展的歷史就是台灣經濟發展的縮影，幫助台灣從過去的科技仰望者、追隨者轉變成科技的創新者、開拓者與參與者。相信工研院未來有非常崇高的使命，在高齡化、少子化之下可以提供解決方案，協助台灣在低軌衛星、電動車等高副駕價值產業產業上追求新的貢獻和成就。

陳其宏則是指出，工研院過去50年在產業扮演重要角色，引領技術創新突破，台灣近幾年受到國際關注，台積電護國神山、半導體護國群山，台灣資通訊產業在全球拿下非常多第一，是政府與工研院努力的成果。明基佳世達也與工研院有許多的合作，期盼工研院能夠持續創新，培植更多台灣的獨角獸。