iPhone訂閱制火 網家子公司獲利飆速

PChome網家旗下金融科技公司廿一世紀數位科技(21st FinTech)推出iPhone訂閱制等創新服務,帶動營收獲利跳升,在網家集團表現相對亮眼。執行長周厚宇19日表示,預期2023年及2024年獲利將維持高速成長。

21st FinTech上半年營收7.6億元,年增逾15%,稅後純益1.6億元,已超越2022年獲利。

21st FinTech 19日宣布與電信龍頭中華電信展開合作,成全台首家為電信業者提供「iPhone for Life」方案的合作夥伴。主打每月支付929元起的手機月付款,搭配「精采5G資費一年期」再加上「AppleCare Services」,最低月繳2,216元,除可拿到 iPhone 15系列新機,隔年還能優先取得最新iPhone手機。

周厚宇表示,21st FinTech未來發展方向,在主力產品方面將主推tap to Pay、BNPL(Buy Now Pay Later,先買後付)&訂閱制,蘋果於4月宣布在台推出全新付款服務「Tap to Pay on iPhone」,喬睿科技TapPay為Apple選擇在台擴展Tap to Pay的兩個支付服務合作夥伴之一。

TapPay已在第一季進軍日本市場,接下來將持續擴大業務規模,同時目標鎖定東南亞市場,越南、泰國、馬來西亞已採用21st FinTech的AI防盜刷防詐機制。

Pi拍錢包所推出的BNPL Wallet為高活躍率的先買後付錢包,2022年6月推出業界首創全新服務,提供台灣第一個串接BNPL、無卡分期與行動支付三大服務的創新型金融服務。

21st FinTech公布2022年總交易額超過1,000億元,為台灣首屈一指的金融科技公司,其中,企業商戶總交易額800億元、個人用戶交易額200億元。中小企業、大型平台等相關產品的總註冊用戶超過220萬。