Appier獨董 簡立峰：生成式AI已走向平民化

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以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的沛星互動科技（Appier）19日舉辦客戶日，獨立董事、前Google台灣總經理簡立峰指出，生成式AI最大的應用在於數位行銷、自動客服及程式自動生成等三個產業領域，並已看到快速的成長。AI已走向平民化，並非高不可攀。

從近期美國主要AI公司的股價消長，可看出一些產業發展變化。簡立峰說，Google近期股價創歷史新高，分析其原因，在於生成式AI解決了個人化及分眾化行銷的議題。過往預測型AI可用於分眾行銷，但無法產出個人化行銷內容，但生成式AI的出現，可令中小企業快速且大量的產生素材，並運用於個人化行銷，這對於大型平台或是像Appier這類型的公司而言，「可說是絕佳的機會」。

簡立峰表示，生成式AI在數位行銷等三個產業領域已經快速的起飛，也就是說，消費者端的接受度很高，但反觀企業方面多半有些困難，企業考量點，在於資料能不能上傳、是否可控，模型是否可以下載等，因此，可以看到生成式AI在企業端的採用，速度相對慢一點。

2024年的觀察重點要放在企業端。如果生成式AI在各個垂直性產業的應用有起來，例如法律、醫療，那麼接下來企業端將會接續著發展，否則，可能會停留在消費者端一陣子。

就好比當年智慧型手機剛問世，消費者下載APP應用很積極，但企業提供APP服務則是相對較慢。許多消費者以個人手機下載APP應用程式，來處理個人工作上的事情。目前生成式AI的發展，與這樣的情況相類似。

簡立峰直言「目前基礎建設者尚未賺到大錢」，像是微軟生成式AI服務Copilot有百萬訂閱用戶，但其收入尚無法支應相關的硬體投資。從另一個角度看，消費者端使用生成式AI，會促成雲端服務的成長，基礎建設業者才會轉而向台灣的供應商增加採購力道。