Appier今年營收拚增3成

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東京證交所上市的台灣AI軟體公司Appier沛星互動執行長游直翰表示，善用AI可提升企業的ROI（投報率）。未來企業數位行銷的成功方程式為掌握第一方數據加上生成式AI及預測試式AI，即可創造企業差異化的優勢。

Appier成立於2012年，一開始就以AI軟體為企業提供行銷服務及解決方案為主要商業模式，初期以預測型AI為主。當生成式AI時代來臨，該公司也相當看好生成式AI在數位行銷領域的前景。

受惠於AI及生成式AI等助益，Appier 2023年的營收預測為255億日圓（約新台幣55.14億元），較2022年同期成長31％。Appier的業績近五年內成長4倍。客戶涵蓋汽車、數位內容、金融、電商及消費品等領域。目前台灣知名的客戶，新增有星宇航空，另有漢堡王、Foodpanda及星傳媒體等。

游直翰表示，目前生成式AI在市場的占比約3％，而市調機構MarketResearch.biz預估，生成式AI於數位行銷領域可望於2032年創195億美元的產值，平均年複合成長率（CAGR）逾29％。

未來，Appier將利用AI，成為企業的行銷助手，以提供自動生成廣告素材、整合數據產出洞察、自動規畫顧客旅程、掌握互動銷售契機、強化互動對話行銷等五大關鍵為目標。

舉例來說，行銷人員只需要簡述產品的行銷需求，「幫我規畫一段新品宣傳活動，要依序發送產品資訊、特色及早鳥優惠等訊息通知」，生成式AI即可依指令，生成出一段用戶旅程，省去過往手動設定各階段行銷活動的時間，行銷人員可專注於品牌策略規畫。