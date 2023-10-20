美光推高速記憶體 效能增5成

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美光宣布推出16Gb DDR5記憶體，以其領先1β製程節點技術，美光1β DDR5 DRAM的內建系統功能速率可達7,200MT／s，相較於前一代產品，效能可提升50％，每瓦效能功耗可降低33％。

美光的新一代記憶體，目前已出貨給資料中心及PC客戶。美光1β DDR5 DRAM可擴大運算能力，並以更高效能輔佐資料中心及客戶端平台，支援AI訓練及推論、生成式AI、資料分析、記憶體資料庫等。

全新1β DDR5 DRAM產品，在現有模組化密度中，速率可達4,800MT／s至7,200MT／s，適用於資料中心及客戶端應用。

美光核心運算DRAM產品設計工程事業部企業副總裁Brian Callaway指出，量產1β DDR5 DRAM，並提供給客戶及資料中心平台，是業界一大里程碑，在公司與生態系夥伴及客戶合作下，將加速高效能記憶體產品普及。

華碩消費性產品事業處陳奕彰協理表示，華碩作為消費型及電競高效能筆電領導品牌，如何將記憶體子系統轉換至DDR5，是華碩關注的重點。很期待推出搭載美光1β DDR5記憶體的華碩與ROG筆電，為顧客創造出更好的使用體驗。

Ampere Computing產品長Jeff Wittich認為，將Ampere的雲原生處理器，搭配美光1β DDR5記憶體，可組成同級中最佳的運算方案，滿足超大規模客戶追求的效能、擴充性及能耗比，AmpereOne平台及早整合採用速率達7,200MT／s的美光1β DDR5記憶體，將可持續推進AI、機器學習等高效能運算應用發展。

Cadence IP事業群資深副總裁暨總經理 Boyd Phelps強調，很榮幸與美光合作，運用我方領導業界的DDR5、LPDDR5X、GDDR6、HBM3 IP系統解決方案，搭配美光世界級記憶體產品組合，共同支持適合特定應用的次世代平台，在美光先進的1β DDR5記憶體助力之下，能夠以高達7,200MT／s的速率評估並驗證高效能的 DDR5 IP。