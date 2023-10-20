寶晶能源攻綠電 攜矽格減碳

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寶晶能源參展台灣國際智慧能源週，除了展示寶晶能源在太陽能及儲能領域的階段性成果，也宣布與半導體測試封裝大廠矽格簽訂再生能源購售契約，助矽格集團達成減碳目標。

寶晶能源2018年成立，五年來累積許多成果，包括採用特高壓GIS升壓站、打造農電共生指標性案場、導入Fluence AFC及光儲方案、集結60多名地主發展水面型案場、發展光儲得標26MW、協助金融業者轉供91處營業據點等等。

寶晶能源旗下寶富電力日前與矽格集團簽訂綠電購售契約，提供矽格集團矽格、矽格聯測及台星科再生能源之供應。矽格承諾於2050年100％使用再生能源電力及達成碳中和的目標，並設定2030年達成30％階段性目標。寶晶能源100％持有再生能源案場，目前售電方面已涵蓋科技業、電子業、金融體系、食品業、工業大戶等。

寶晶能源董事長蔡佳晉表示，企業對於導入綠電的需求日益增強，寶晶能源長期深耕屏東地層下陷區及不利耕作區，自持案場並穩定供給綠電，已獲得多家企業採購。此次與矽格集團合作，將助其有效率達成階段性目標。寶晶將持續在南台灣耕耘並建置案場，預計2024年將得以提供200MW以上之太陽光電給全台灣企業，致力成為充足、穩定、可靠的綠電來源。