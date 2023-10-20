信義區百貨周年慶 首日進帳25億

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信義區三百貨體系周年慶首日業績

信義區百貨周年慶19日全區開打，包括新光三越信義新天地、微風與遠百等，高客單帶動高業績成長！新光三越信義新天地四館首日業績達標12.5億元、年增4％，遠百A13店業績2.6億元，加上微風三個館逾10億元，總計信義區8棟百貨商場首日進帳25億元。

信義區為全球百貨商場密度最高商圈，全區15棟百貨商場，包括台北101、BELLAVITA、統一時代、誠品信義等率先開跑後，主力新光三越、微風、遠百周年慶成為市場指標，預估三品牌、八棟百貨商場全檔業績挑戰逾百億元，19日開跑首日已攻下25％業績。

儘管不見開店瞬間衝鋒陷陣人潮，但午後湧入人流、愈晚愈美麗，完全不影響高客單帶動高業績成長，業者觀察，主要是預購與消費多元渠道直接上線APP、熟客系統、online先訂貨、下班取貨所致。

新光三越營業本部長曹美虹強調，首波南西等全台六店整體業績均符合預期，較去年成長，第二波信義新天地四館開跑，接著假日逢天氣降溫，預期服飾、outdoor、寢具等相對業績有望噴發，對整體周年慶景氣有信心。

新光三越營業本部副部長、信義處長歐陽慧指出，今年信義新天地A8、A11、A9、A4等四館總計超過200個櫃位改裝，在改裝效益發威下，將助攻全檔業績上看63億元，且觀察到疫後消費習慣改變，透過多元渠道線上或熟客系統預購，會員兌換贈品亦可一鍵達成，不用一大早排隊進館，也使得信義新天地午後人潮湧入，來客達25萬人次與去年差不多，午後業績貢獻也比白天多10％，三大動能集中精品、化妝品香氛、3C家電。

微風信義區三館包括微風信義、微風松高、微風南山，首日業績亮眼達10.3億元，其中微風信義在精品及珠寶帶動下開紅盤，香氛一條街業績增長逾2成，松高宜得利加碼促銷亦挑戰年增30％成長，估計首周末人潮將比去年增長2成，全檔有信心衝出30億元業績。

遠百信義A13周年慶開跑首日，人潮與買氣雙雙爆發，在AQUAZZURA、BALLY、Chloe等新櫃與重改裝登場帶動下，吸引千萬與百萬刷客現身，加上最高19％回饋，首日業績進帳2.6億元，看好接下來假日買氣，預估整體業績成長5％，力拚全檔9億元。