新光三越攜日本三越 二大名窯首登台

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光三越百貨台日共治逾30年，選擇在信義新天地周年慶19日開打首日，推出世紀大展－日本之美「窯」有田燒展；幕後推手新光三越文教基金會董事長、新光三越總經理吳昕陽指出，攜手日本三越開辦海外首場「有田燒展」，罕見集結「今右衛門」、「柿右衛門」二大名窯近170件展品，其中有20件更是江戶時期作品，受台灣不少藏家矚目，總價值高達5,000萬元。

吳昕陽指出，今年日本三越350周年，為促成此次台日三越合作，去年9月起開始籌備，並親赴日本橋三越參觀連辦70年的日本最大規模傳統工藝大展，其中十五代酒井田柿右衛門大師以及「人間國寶」十四代今泉今右衛門大師作品，令他印象深刻且感動，也因此一次集結二大名窯，此在日本國內更是首見，最重要是在日本三越支持下，讓這場海外首場展覽美夢成真。

有田燒是日本最具代表性的陶瓷，歷史長達逾400年，先是聯手創業350年的日本三越於日本橋開辦工藝大展，接著是攜手新光三越將日本佐賀縣有田町二大名窯「今右衛門」、「柿右衛門」請來台灣開展，其中「今右衛門窯」為日本鍋島氏的御用赤繪師，來台的14代今泉今右衛門更受封為人間國寶；而「柿右衛門窯」在日本開發最早的赤繪技術，承襲第15代名號的酒井田柿右衛門把家族象徵的赤繪搭配乳白色質地「濁手」，加入「唐花」、「臘梅」等新紋樣，大受歐美人士收藏，兩大窯在台都有不少藏家。