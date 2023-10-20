看好台北雙子星帶動西區 潤泰新 再插旗重慶北路都更案

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看好台北車站週邊發展潛力、及「台北雙子星」啟動西區翻轉的動能，潤泰新19日宣布簽下重慶北路二段寧夏夜市旁的「台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地都市更新案」，基地達750坪，預計投資近23億元，全案可分回權益比例約39.57％、估計可售坪數約3,830坪；市場專家依大同區行情和潤泰品牌效益推估，未來每坪可望挑戰最高均價150萬元，總銷可望近60億元。

潤泰新繼去年8月簽下重慶北路、民生西路口老透天320坪土地合建案之後，再度插旗大同區，簽下重慶北路二段近寧夏夜市的都更合建案，包括台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地，都市更新面積約為750.50坪，含商三747.05坪及道路第3.455坪在內。預計地主平均權益比例約60.43％、潤泰新平均權益比例約39.57％；全案總建造成本將預計投入22.96億元。

潤泰新協理陳柏宇表示，潤泰新總在大同區共有三筆土地，包括一筆土地正在整合中，主要看好台北車站週邊發展潛力，加上環境生活機能便利，及未來捷運民生線可望開發等因素，因此積極整合區內都更土地。

最新簽下的重慶北路寧夏夜市旁750坪都更合建案，近民生西路口，經10幾年洽談終於完成整合，已取得建照，預計年底拆屋、明年動工，將興建14樓和25樓共2棟住宅大樓，潤泰新預計可分回銷售坪數約3,830坪，將規畫為37坪2房～62坪4房的產品。

市場人士指出，大同區目前每坪成交單價預售案「國王雙子星」，每坪實價登錄資訊最高已站上151.1萬元，直逼大安區。依潤泰新品牌實力估計，以每坪售價150萬元估，全案總銷上看60億元。