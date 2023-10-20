宏佳騰新車齊發 全年拚轉盈

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宏佳騰衝刺下半年業績，19日舉辦25周年發表會，一口氣推出四款改款新車，在公司第二季單季獲利轉盈後，隨著7月以來單月營收連續三個月站穩3億元，預計第四季繼續攀揚，下半年業績將明顯優於上半年，力拚全年獲利。

宏佳騰新車集中於下半年推出，19日發表STR250、STR300、三輪的3D-350R及Ai-1 Ultra Belt四款特仕版新車，同步祭出限時優惠促銷，看好年底前銷量將明顯提升。

宏佳騰上半年受到外銷產品適逢客戶機種切換，加上銷售國新法規新認證申請，導致出貨量較少，業績表現不如預期。上半年虧損3,931萬元，每股虧0.54元，但第二季已轉盈，單季稅後純益1,020.7萬元，每股純益0.14元，第三季各月營收皆站穩3億元。

進入第四季，新車效應可望持續發酵，包含適合高度使用機車族群的大馬力車款、純電機車，甚至品牌經典的三輪跑旅，將有助於推升品牌第四季電動機車旺季銷售表現，全年銷量可望穩定成長。

宏佳騰同步強化海外布局，今年初獲知名沙灘車品牌BRP新單，被指定為Youth ATV代工生產廠商，是繼Polaris和YAMAHA之後，宏佳騰又一合作的全球知名品牌，新單已於上半年小量出貨，配合年底前海外節慶購物需求，擴大出貨。

此外，隨著Gogoro進軍韓國市場，宏佳騰也將攜手展開三方合作，年底前可望有進一步發展，將有助於宏佳騰旗下電動機車擴大國際市場能見度。