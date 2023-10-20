凱悅會員今上線 大直維多麗亞酒店拓國際客

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大直維多麗亞酒店正式加入凱悅酒店集團常客會員計畫「凱悅天地會員」（World of Hyatt，簡稱WOH），20日起上線，搶攻疫後觀光餐旅市場復甦商機，並力抗台北市陸續有國際觀光飯店分食市場，開拓國際客訂房通路，以提高平均房價與住房率。

WOH會員入住大直維多麗亞酒店，可獲得會員獎勵點數，並享有各項會員專屬福利，同時可以使用點數兌換維多麗亞酒店免費住房。

維多麗亞酒店去年住房率近四成、年均房價4,500元，今年前三季平均住房率已逾七成，平均房價4,800元。

二代經營者呂佳恬表示，維多麗亞酒店加入「凱悅天地會員」計畫，目標希望全年平均住房率希望提升2成，明年目標突破80％，全年平均客房上看5,500元。

搶攻觀光旅遊商機，台北都會陸續有日系三井、美系萬豪、與歐系鬱金香國際連鎖觀光飯店集團旗下品牌搶進插旗。

為力抗外籍軍團分食市場，並開拓國際客源通路，本土自創品牌飯店紛紛採二策略「抵禦外侮」，一是加入國際連鎖酒店推出的「軟性品牌」（Soft Brand），另一是加入由各獨立品牌酒店串連成立的聯盟。最重要的目的就是，讓住房客人能成為各大國際鎖酒店集團會員計畫的會員，並享有累點福利。

2007年開幕的大直維多麗亞酒店，在美福大飯店與台北萬豪酒店開業前，曾居大直區飯店龍頭，隨著獨霸優勢不再，為爭取更多國際客住房商機，維多麗亞酒店利用防疫期間投資換裝升級館內96間客房，並在今年4月加入全球奢華精品酒店聯盟（Small Luxury Hotels Of The World，SLH）。

2018年底，SLH與全球會員數逾超過千萬的凱悅酒店集團達成合作夥伴關係，「凱悅天地會員」付費入住有合作的SLH集團旗下酒店可獲得凱悅集團獎勵點數，也能用凱悅集團點數兌換入住有合作的SLH集團旗下酒店，並享有提早入住、延遲退房，及入住房型升級」等各項會員福利。維多麗亞酒店就是透過結盟加入凱悅酒店集團常客會員計畫。