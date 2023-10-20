中鋼車用鋼 搶攻輕量化商機

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今年全球經濟景氣低迷，但汽車產業卻表現亮眼，為了搶食這塊大餅，各大車廠積極投入車體輕量化發展，近期中鋼成功研製開發第三代先進高強度汽車用鋼980TT，抗拉強度甚至超越核動力潛艇用鋼等級，而且鋼材伸長率亦超過20％，延展性是同等級傳統鋼材的1.3倍，有效解決過去高強度汽車用鋼所面臨的不易加工問題。

業界人士指出，傳統鋼廠今年都面臨景氣不佳無單可接的窘境，只有少數特殊鋼業者，或航太、汽車扣件廠商表現較佳，傳統鋼廠轉型勢在必行，車用鋼也是一個選項。根據世界鋼鐵協會發布最新短期需求展望指出，全球前八月汽車銷量累積5,750萬輛，年增10％。而大陸也積極推動新能源車，讓車市成為各類型廠商積極切入的市場。

近日中鋼成功開發的第三代先進高強度汽車用鋼980TT，可讓車體輕量化及降低碳排放，甚至抗拉強度超越核子潛艦用鋼。中鋼指出，因應汽車款式流線造型趨勢與安全性考量，汽車用鋼必須同時兼具高強度及高延展性的性質要求，生產技術難度高，因此產製能力也被視為鋼廠競爭力的重要指標。

中鋼舉例，加工成型要求較高的小客車座椅，由原本採用較厚及較軟的1.4mm厚度雙相鋼DP590Y，改以較強及較薄且仍具良好成型性的1.0mm厚度先進高強度鋼980TT取代後，可減重約30％。

中鋼投入汽車用鋼開發迄今已20年，可完全供應全車體所需鋼材，並成立產品應用技術研究單位，針對汽車用鋼的成形、銲接與塗裝進行系統性技術開發，創造高品級鋼材更大的應用價值。