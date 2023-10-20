看好歐洲旅遊爆發 KKday結盟歐洲鐵路

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歐鐵Rail Europe與旅遊體驗電商平台KKday策略結盟，19日簽署MOU，以旅遊電商為載體，共同建立一站式服務的系統平台，為旅遊業者和旅客提供涵蓋歐洲33個國家、超過150個歐鐵品牌與路線的產品，並以科技推動永續和移動性發展。

歐洲鐵路首席執行官Bjorn Bender表示，相較2019年，今年歐鐵於全球市場的業務恢復率已達74％，其中歐洲市場為80％、北美市場為90％、拉丁美洲與亞洲市場皆為70％，台灣市場恢復率達125％、高於全球平均。

KKday創辦人暨執行長陳明明表示，KKday與歐鐵結盟合作聚焦四大策略，包括商品技術整合、市場行銷推廣、旅客體驗提升與探索創新服務，雙方已初步完成電子化商品整合，KKday將善用平台網絡，讓更多B2B旅遊同業加入分銷、擴大歐鐵消費客群，並啟動一系列跨市場聯合行銷、共享資源。

展望明年歐洲旅遊市場，KKday總結三大趨勢：旅客遊歐天數更長、鄰近新興目的地竄升、鐵道旅遊更火熱。從今年已購買KKday歐洲火車旅遊商品的旅客行為來看，超過30％旅客平均遊歐天數為7天至15天，已購買明年相關商品的旅客，有35％遊歐天數超過16天；另熱門轉機國家土耳其、阿拉伯聯合大公國及相鄰歐洲的摩洛哥，成為近來亞洲旅客赴歐旅遊的加碼首選，遊歐兼玩中東＋北非。隨著歐盟推廣低碳觀光，鐵道旅遊發展將更火熱。

據觀光署統計，今年前八月赴歐洲旅遊國人已突破19萬人次、較2019年同期恢復8成，KKday指出，今年截至目前歐洲旅遊商品業績已較2019年同期成長3成。