台灣創新技術博覽會 聚焦資安、5G

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近幾年生成式AI浪潮興起興起，網路犯罪者開始利用創新技術作為攻擊方式，也讓台灣產業在推動數位升級時，面臨更嚴峻的資訊安全挑戰。2023年台灣創新技術博覽會展出12項資安及5G專網技術，提出台灣產業邁向更安全的數位經濟之路的參考案例。

這次展出的12項技術來自數位發展部的7項計畫成果，分別為：資安跨域聯防暨物聯網場域推動計畫的「SECPAAS零信任資安解決方案」、「工控場域AI偵防分析技術」；5G資安防護系統開發計畫的「一站式5G專網資安管理維護系統」；臺灣資安卓越深耕半導體及供應鏈資安關鍵技術發展計畫的「隔空抓鑰－晶片旁通道攻擊檢測技術」；「APT攻擊狙殺鏈獵捕平台」與「SEMI E187設備資安標準規範」。

通訊傳播創新基礎環境優化建置計畫的「符合服務水準協議之智慧工廠」與「具隱私強化技術之遠距復健數據交換機制」；5G+創新應用系統整合發展計畫的「個人化全時全方位智慧監測輔助系統」、「心腹超音波多角度貼合擬真操作」；通訊傳播創新科技應用先導驗證及整合推動計畫的「5G元宇宙專業職能作業訓練系統-CNC銑床操作訓練」；以及通訊傳播創新科技應用及產業協作推動計畫的「5G專網十大產業應用－以肉品加工產業為例」等。

多元精彩的展出內容，高度展現出台灣在資安與通訊科技的技術創新力，協助各產業在利用5G、AIoT等前沿科技推動數位轉型時，建立更佳的資訊安全防護力，詳細技術說明及商洽團隊可至www.modatie.tw查詢。