三菱電機創新能源解決方案 三大亮點

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日本綜合電機製造商三菱電機以「Innovative Power for a Carbon-Neutral Tomorrow！」為題，首次參加台灣國際智慧能源週，展示可持續、高效與節能的系列創新能源解決方案，在能源領域具有卓越領導地位。

此次參展有三大亮點，為台灣淨零永續能源目標提供具體解方。首先以靜態同步補償器、高壓直流輸電、蓄電池系統等先進系統穩定化技術為展出主軸的「再生能源電網解決方案」，通過優化能源分配和管理，提高再生能源使用效率、穩定性及安全性。

資通訊（ICT）解決方案展示智慧電網與智慧電錶運用輔助技術，以實現更有效率管理能源以及計算碳排放量，落實節能目標。發電機設備提案中展現綜合電機製造商在硬體設備的堅強實力，為各種發電原理的發電機提供相關關鍵設備、技術支援，從發電階段開始落實企業永續管理。

台灣三菱電機電子事業部事業部長佐佐木秀雄表示，三菱電機在台深耕75年，初期以販售水力發電機為主，近年隨著可再生能源增加，需要更穩定發電，為了對台灣電力系統穩定化做出貢獻，計畫針對系統穩定強化提出解決方案，在電力系統日益分散和多樣化，將充分利用ICT和控制技術，實現電力系統的可視化和穩定控制，針對現有發電機業務，未來將計畫運用AI技術減少碳排放。

三菱電機以「創造永續社會」作為企業經營理念，致力透過產品、服務與技術協助解決社會課題，未來期待與更多業界菁英合作，為台灣能源發展與實現碳中和願景而努力。