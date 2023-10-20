連11年獲房地產開發商金獎 國泰建設打造實在好房子

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國泰建設歡慶59周年，堅守近一甲子不變的承諾，連續11年獲讀者文摘信譽品牌「房地產開發商金獎」肯定，是消費者最信賴的房地產領導品牌。用心為客戶打造「心目中的實在好房子」，為台灣土地帶來優質的生活與高質感價值。

回應永續導入綠建築打造「實在好房子」秉持「誠信、當責、創新」三大核心價值，國泰建設獲得眾多大獎肯定，今年除再獲信譽品牌「房地產開發商金獎」外，也以四大永續思維：「落實公司治理、發展永續環境、促進社會共榮、強化資訊揭露」，奪下「2022台灣企業永續獎」企業永續報告類－不動產及營造業「白金獎」殊榮，彰顯國泰建設永續經營的理念。近年亦積極配合政府都更計畫，推動住宅及辦公大樓都更事業，取得綠建築認證，繼民生建國大樓，「國建南港昆陽大樓」於今年完工，為南港地區帶來都市新風貌。

本年度國泰建設在新北市永和「國泰民樂」、台中「國泰美禾」已成功完銷。目前線上熱銷個案包括台北市內湖「國泰蒔美」、北投「國泰雍萃」、高雄「國泰頤河」，皆創熱銷佳績，即將完銷。後續將陸續在雙北（新莊、內湖、三重、中和）與台中、台南等地區規劃推出住宅產品，持續為消費者推出品質優良符合市場期待的「實在好房子」。

多角經營，提供一條龍居住生活服務國泰建設結合集團優勢與資源，透過旅館事業（兩大品牌慕軒飯店、和逸飯店及台北國泰萬怡酒店）、健康管理事業（健檢中心、產後護理之家），以完成對消費者的一條龍服務願景，創造更美好的生活體驗。