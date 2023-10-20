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台灣勞動電氣安全作業協進會於日前「感電預防教育體驗中心」開幕，這是一個專為提高公眾對於感電安全的認識、推動感電安全知識發展與思維所設立的創新教育平台。元太能源科技累積協助客戶建置電動工具漏電檢測作業執行的經驗，歸類出最容易造成勞動工安職業災害的項目，研發可量化、體感、考評、互動系統設備，並設置實際用電安全教育環境，提供「在學、職前、在職、技術訓練」等功能，達到普及推廣教育及用電作業安全職災防範的目標。

台灣勞動電氣安全作業協進會籌備主席柯伯呈指出，致力於推廣感電安全知識，提高社會大眾的安全意識。新開設的「感電預防教育體驗中心」將為參觀者提供一個互動式的學習環境。透過模擬場景、互動展示和實際操作，參觀者將有機會深入體驗感電的危險性，學習適當的感電預防方法和應急處置技能。

教育體驗中心將通過各種活動，包括模擬感電場景、學習使用感電安全機具、了解感電應急處置方法等，引導參觀者全面了解感電的危害，提高業者自我保護意識。這樣的體驗將深深地影響參觀者，讓業者在面對感電風險時能夠更加冷靜應對，保護自身及大眾的生命財產安全。

「台灣勞動電氣安全作業協進會」籌備主席柯伯呈表示，透過教育體驗中心，將感電安全知識帶給更多的人，提高業者及大眾防範意識，降低感電事故的發生率，台灣勞動電氣安全作業協進會將繼續努力不懈，為社會感電安全事業貢獻一份力量。

感電預防教育體驗中心結合綠能的「感電預防體驗館」，除了提供綠能充電站功能外，內部設置感電預防教育體驗站，外部亦設置漏電檢查站等三大功能，提供勞動者進場前檢徹及教育訓練，誠摯地邀請各界人士和社區居民蒞臨參觀，一同參與感電安全知識的學習和推廣，共建安全社會。元太水電／慶元開發服務專線：（04）3500-8058，零感電知識教育網站：www.electricbox.tw。