曹聖NINO奈漏防水砂漿 免煩漏

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存積了大半生的積蓄，好不容易終於購得了一間房子，歡歡喜喜入住後，然而，這卻是某些購屋者惡夢的開始。這些惡夢雖然可能只是壁癌、漏水、滲水等小問題，卻讓購屋者傷透了腦筋、甚至身心俱疲。

防漏防水專家、曹聖科技建材總經理曹哲維說，一般購屋者對於房屋防水、防漏的概念其實是非常薄弱的，因為大部分的購屋者專注的往往只在建築的外觀、飾材等「眼睛看得到的地方」，而在「眼睛看不到的地方」常常就只能「靠運氣」。

曹哲維提供一個確保購屋者權益的有效建議，那就是契約訂定時，要求賣方明確註明於交屋時，將屋頂、浴廁等的排水孔先封住放水浸泡五至十天以上，確定無漏水之虞，再行交屋支付尾款。

曹哲維說，通常一般較不理想的防水材料，經水泡過就會失去其效用而開始漏水，磁磚產生空殼、剝離，尤其屋頂經太陽紫外線照射後不到一年就呈現老化、漏水的情況比比皆是，上述的建議，是購屋者保障權益的極簡易且有用的方法。

然而，若目前已遇到壁癌、漏水、滲水等問題該如何有效解決？曹哲維說，該公司研發的「NINO奈漏防水砂漿」為永不變質的真正防水材，有效年限與房屋壽命一樣長，可完全改善因漏水、滲水、壁癌所產生的困擾及金錢的損失，且永不復發，達到真正的防水效果，讓你永遠「免煩漏」，若有上述問題，可直接與該公司接洽、詢問。網址：www.nino.com.tw。