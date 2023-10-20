00933B 法人投資標配

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2024年將迎來降息潮及債券價格跌落到歷史相對低點，10月剛募集成立，19日掛牌上市的「國泰10Y+金融債ETF」（00933B）（基金配息來源可能為收益平準金），是台股第一檔月配息且納入收益平準金制度的債券ETF推出後即迅速被法人列入投資標配名單，散戶詢問度破表，奪下新募集的ETF大黑馬頭銜。

全球股市因以巴衝突是否升溫而前景不明，美債十年期殖利率衝上4.8％，債券價格跌落到歷史相對低點，法人預測2024年迎來降息的可能性不變，看準2024年債券價格有機會上漲，現在卡位可先領息未來再賺價差，隨著市場資金持續湧入，今年台股債券ETF規模今年大幅成長，截至9月底已有1兆6,790億元規模。

穩穩累積退休資產

投資人要如何挑選債券ETF？國泰投信ETF研究團隊提出「BIG投資術」，推薦投資人選擇國泰10Y+金融債ETF（00933B），穩穩累積退休資產。

「BIG投資術」的B是Bank，是「國泰10Y+金融債ETF」所定大型金融業，違約率低是產業債投資首選；I是Income，代表月配息，每月領息讓金流不間斷。G是Growth，代表成長率，以彭博10年以上美元金融債券指數為例，指數自成立以來表現穩健，長期累積報酬勝過其他主要債券指數。

根據歷史經驗，2006年及2018 年停止升息階段，美債皆呈現上漲走勢，長天期金融債則比美債更快反應降息的預期，價格更早走揚，全球資金持續看好債市未來上漲的大方向沒變，此時就是債市投資的甜蜜點。

00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，指數成分債有九成以上是全球系統性重要銀行（G-SIBs），受到更高監理要求，基金布局美國六大金融機構包括摩根大通集團、美國銀行、摩根士丹利及花旗，還有英國、日本、澳洲及瑞士等多個國家，成分債檔數分散可降低過度集中某幾檔公司的風險，投資人安心持有。

國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕指出，美國公債是全球最安全且流動性最高的資產，市場地位很難動搖，大部分美國大型銀行仍屬高信用評等。

折價幅度逾四成

00933B追蹤的彭博10年以上美元金融債券指數，近期到期殖利率高達近6.6％，指數交易價格為79.7元，對照近十年的歷史高點139.6元計算至10月17日折價幅度逾四成，此時進場布局，為彎腰撿鑽石，00933B掛牌上市再掀熱潮。