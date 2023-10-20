換股潮！投信愛股出爐 「這兩檔」連買超過50天

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

投信三大布局

台股投資人瘋ETF投資潮，今年9月指數股票型基金（ETF）淨申贖金額達702億元，適逢重量級ETF調整個股及權重，投信在台股的布局動見觀瞻，目前投信連續買超的三大布局－電子、傳產及金控股等個股值得留意。

台股ETF熱潮擋不住，根據資料顯示，投資人9月申購ETF達973億元，贖回271億元，淨申贖金額達702億元，9月底ETF規模達1.16兆元，除了投資人青睞季配、月配的高股息ETF外，同時投信新推出多檔高股息ETF的貢獻也不小。

不過高股息ETF進入調整持股期，引發個股劇烈波動，除了知名Wisdomtree新興高股利ETF在10月18日已調整完畢外，賣出股價漲高、殖利率下降的廣達、緯創、技嘉等，國泰永續高股息、元大高股息、富邦特選高股息30等也已在9月底前大幅調降廣達、緯創、英業達、技嘉、光寶科等個股，拖累上述個股走疲弱。

台新投顧副總黃文清表示，ETF的資金主要來源以散戶為主，因此ETF資金投入股市往往具有一波漲到底，一波殺到底的特性，代表散戶對股市的看法是樂觀時極度樂觀、悲觀極度悲觀，投信一旦只要連續買超趨勢結束，投資人留意投信布局該個股的權重已買到滿足點，未來將會出現逢高調節。

鑑於高股息ETF調整期進入尾聲，調整完畢後下次再調整為隔年5月及6月，在成份股不變下，觀察投信呈現連續買超的三大布局－電子、傳產及金控股個股分別有瀚宇博、瑞儀、群光、聯強、可成、力旺、台積電、聯電、南亞、長榮鋼、中鋼、台泥、群創、統一、元大金、第一金等。

聯電10月來上漲9.07％，投信連六日買超，為投信新增的成份股，至於投信買超的傳產股／景氣循環股是近期股價跌深或破底的中鋼、南亞、台泥、群創、統一，因股價跌幅頗深，推升殖利率攀高。

長榮集團旗下長榮鋼鐵上半年鋼構業務暢旺及長榮現金股利入帳，每股稅後純益（EPS）為5.64元，下半年獲利穩健，躍升為高殖利率股，投信連續買超16日。