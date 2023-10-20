0056除息失靈 法人喊免驚

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台股10月ETF「除息大秀」再度開演，有「國民ETF」之稱的元大高股息（0056）19日除息1.2元開出第一槍，然受美晶片禁令的拖累，收盤價格小跌0.15％、收33.65元暫陷貼息。法人分析，目前盤面多項利空逐漸淡化，台積電法說會也釋疑，台股「先跌後漲」機率高，高息ETF仍值得逢低布局。

0056昨天除息1.2元，是今年5月宣布改為季配息後的第二度除息。0056長久以來都是配息、填息資優生，回顧自2007年成立以來，儘管經歷長時間市場多空考驗，仍繳出穩定配息成績單，除2008、2010這兩年的配息累積至次年度發放外，2011～2023年已連12年配息；而今年5月底宣布由年配息改為季配息後，7月18日首次展開季配除息、每單位配發1元，並於7月24日短短五個交易日就完成填息，在此優良傳統下，法人對其填息行情抱以期待。

台新投顧副總經理黃文清指出，高息ETF走勢難免受大盤漲跌左右，但以巴衝突、晶片禁令等利空均已逐步消化，研判後市「先跌後漲」機率高，包括ETF、權值標的均可逢低尋找切入點；至於市場擔憂先前多檔高股息ETF搭上「AI熱潮」狂飆股後是否存在追高風險，則建議投資人可採取定期定額方式分批買進。

值得留意的是，在大盤走弱下，0056連五日回檔，並跌破月、季線，以今年0056每股總共配出2.2元股利及19日除息後收盤價33.65元換算，年化殖利率已突破6.5％，截至13日止0056受益人數已達93.08萬人，較一個月前大增逾1.5萬人。