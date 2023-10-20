摩根:台股今年表現優於全球

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摩根資產管理19日發布第四季投資展望說明，市場關注聯準會（Fed）年內是否再次升息，亞太區首席策略師許長泰（Tai Hui）預期，12月Fed不升息的機率較大且上行週期已見底；此外，台股今年表現優於全球，攤開國際股市今年的報酬率，台股上漲16％、全球漲10％、新興亞洲市場表現則衰退，台灣受惠出口回溫、庫存去化，展望第四季至明年看好。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，對台股展望不差，主因出口逐漸復甦，台灣企業今年獲利下滑29％，明年則預期將反彈成長22.2％。目前台股本益比估值在15倍左右，近來受利率走高、美債殖利率彈升干擾，估值確實還有調整空間。

但整體來看，企業獲利預期調整比率上升，摩根看好美股、亞洲市場，庫存去化也接近尾聲，台灣、南韓、中國大陸等出口都有回穩跡象。

投資配置上以投資成長型股票為主，由於市場在盈利成長率較低的時候，比較依賴本益比擴張來帶動股價，而科技類股、成長型股票本益比擴張較大。此外，儘管市場有雜音，目前基準利率有5％，是否該轉向投資股票等風險資產，但下一波貨幣政策週期已經準備往下，預期明、後年會回落至3％～4％水平，股市為領先指標，轉好時間比經濟快，如同庫存去化前的一到二季度，股市也是率先領漲。

在短線上，台股有震盪可能性，今年台灣景氣已經亮續閃十顆藍燈，代表出口連續衰退，但台股表現卻不差，從股市領先指標的邏輯來看，亞洲以出口導向為主的國家，出口表現跟股票每股盈餘有正相關，所以出口後續恢復正常，對大多數亞洲企業營利有正面幫助。

許長泰指出，儘管美國的製造業與實質零售銷售下滑，但跟核心通膨有關的一些經濟數據，包括實質消費支出、家庭調查就業、非農就業等表現都相當具韌性。

所以對聯準會來說，短期內非但沒有降息的誘因、未來甚至可能還有升息的壓力，只要當前利率環境維持的時間比原本預期要來得更久，美國經濟反而就有可能因此放緩，促使公債殖利率下滑。

根據歷史經驗，聯準會暫停升息並布局風險性資產的一年後，除了美元以外，其餘無論是股票、債券，多數都能創造雙位數以上的漲幅；有鑑於未來美國經濟硬著陸的風險可能升溫，導致債券殖利率下探，主要看好投入全球高股息股票以優先掌握收益，也可布局以科技股為主的成長型股票，以利在未來公債殖利率下探的同時，享受到成長股本益比提升的價格優勢。