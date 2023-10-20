科技股修正後的投資機會仍值得關注

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國際金融分析：在哈馬斯攻擊以色列前，沙國與白宮、以色列三方協議接近完成，沙國以增產石油，加上承認以色列為國家，來換取引進民用核子技術、美沙共同防禦協定及先進武器軍售許可；沙國願意走上協議桌，破天荒承認以色列作為交換，關鍵在於近年宿敵伊朗的核武發展已有進展，而沙國與伊朗二個中東大國一直因為教派、政體與路線之爭，延續自上世紀以來的水火不容。

哈馬斯攻擊以色列，已使沙國宣布停止協議進程，未來發展的關鍵在美、沙、伊、以四方角力，各有目的與軟肋，如以色列若獲回教領袖沙國承認，將為其歷史上極重要的里程碑、沙國正處取得核武門票的臨門一腳、伊朗則在經濟孱弱之際試圖說服美對其放鬆原油制裁、美國則為通膨頑固煩惱，戰備庫存仍待回補，需要確保油價穩定。

展望戰事可能發展，以色列進入加薩走廊掃除哈瑪斯似已成定局，雖完成後會退出，但地面巷戰造成平民傷亡將無法避免，也大概率將導致戰局進入代理人戰爭，面對黎巴嫩真主黨或敘利亞武裝團體。

考量伊朗經濟處境及正試圖說服美對其放鬆原油制裁，加上其駐聯合國特使已表示「若以色列不襲擊伊朗，伊朗將不會加入戰鬥」，戰事應可限制在代理人戰爭層級，以外電估算，代理人戰爭將使2024年全球GDP下降0.3％、通膨上升0.2％，對金融市場的影響應屬有限。

美國商務部更新出口管制新規，範圍相當完整，除更嚴的晶片算力、設備限制，到第三地出口管制，並進一步考慮第三國對中國大陸提供的AI算力服務。晶片算力方面，阻絕NVIDIA等特供版一年來的繞道，限制在2019～2020年技術水平，並以性能密度限制使大陸無法利用小晶片組成高性能AI晶片或ASIC、邊緣AI運算等應用；曝光設備方面，新規調整DCO參數，使ASML NXT-1980Di變成需要出口許可，等於箝制中國28奈米的咽喉。

國內市場觀察：始自川普時代，台商在選邊站氣氛中逐漸降低大陸客戶比重，及在美逐步去中化、台灣供應鏈提升非中國廠供應比重後，已使台灣企業受影響的比例大幅降低，如台灣AI Server族群以美系CSP業務占大宗，包括ODM、散熱、導軌、PCB及機殼等，新出口管制對營運影響並不大。進一步看，新出口禁令更有效地限制大陸未來在AI產業鏈、半導體製造擴張，對台灣產業發展及股市評價應該不是利空。

除AI將持續發展之外，半導體、IC設計歷經近五季的降價去庫存階段，目前已近正常水平，晶圓代工的下行週期也即將結束，終端市場TV、NB逐步走穩，大陸手機市場在9月初露復甦現象，隨終端市場回溫、規格升級，對IC設計、晶圓代工正向挹注，抑或次產業如摺疊手機軸承、USB 4、記憶體DDR5等相關零組件，都是關注的方向。