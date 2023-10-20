聯電明年帶勁 外資反手敲

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外資看好聯電後市原因

晶圓代工成熟製程營運受到需求下滑及陸廠價格競爭壓力，台廠今年營運普遍下滑，不過，外資法人看好聯電（2303）第四季受惠智慧手機與PC急單，營運將優於先前預期。

且明年在中芯受制裁下，聯電14奈米將維持領先，外資在連續賣超聯電六個月之後，10月反手買超，推升股價寫逾三個月新高，並重新逼近50元關卡。

美系外資法人指出，聯電第三季營收表現略優於先前預期，而近期由於受惠智慧手機與PC急單加持，外資法人估計，聯電第四季財測將出現營收季減3％～5％，優於先前多數市場法人預估值，第四季毛利率則估計約在33％水準。

法人進一步表示，今年以來雖半導體市況下滑，陸廠也持續價格競爭，但聯電在22及28奈米接單價格相對穩健，因此，看好明（2024）年部分長約到期價格並不看淡。

另外，近日美國擴大對中禁令，聯電競爭對手中芯國際受制裁，使聯電成熟製程尤其14奈米維持領先地位，網通與電視客戶也採用聯電12或16奈米，成為台積電之外主要供應來源，整體來說，外資法人看好聯電在全球晶圓代工成熟製程廠中相對具競爭力、營運表現也較穩健。

聯電短期內營收與產能利用率還處低迷情況，但隨客戶庫存狀態可望能回到更健康水位，以及隨著28奈米技術的收入貢獻增加，晶圓廠產能利用率在明年下半年可望能恢復到更有利的水準，市場法人預期，聯電2024年全年營收將有明顯復甦。

由於看好聯電明年營運回升，近日外資聯手買超，至19日為止，外資已連續買超該股九個交易日，合計九個交易日買超達到163,064張，也是外資自今年4月至9月連續賣超六個月之後，首度反手買超聯電，而在外資買盤強力推升下，聯電股價自10月4日的波段低點44元一路緩步上揚，19日單日股價上漲1.75％，收在49.3元，波段漲幅達到12.04％，股價並寫逾三個月新高，並重新逼近50元關卡。