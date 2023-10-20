力積電Q3落底 毛利率看升

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力積電近五季營運表現

晶圓代工廠力積電（6770）19日舉行法說會，第三季由於產能利用率及平均單價下滑，單季本業虧損再擴大，整體營運由盈轉虧，第三季稅後淨損3.34億元，單季每股虧損0.08元；力積電總經理謝再居指出，目前供應鏈庫存已降到合理水位，且先前市況平淡的手機用驅動IC，還有監視系統用的CIS，近期出現訂單回流跡象。

力積電第三季營收為104.02億元，第三季營業淨損14.08億元，本業虧損較上季持續擴大，第三季整體稅後損益也由第二季的稅後純益6.17億元，轉為稅後淨損3.34億元，再陷入由盈轉虧局面，第三季單季每股稅後淨損0.08元。

對於第三季持續較第二季衰退，本業呈現虧損擴大，謝再居進行說明指出，主要受三個因素影響，第一個因素是出貨持續減少、第二個因素是平均出貨單價（ASP）持續下滑，最後則是匯率影響，三個因素均不利之下，衝擊第三季虧損擴大。

謝再居強調，且為維持公司的競爭力，對客戶端進行讓利策略，降幅約4％至5％，也是影響損益的原因。

力積電前三季營收328.61億元，較去年同期衰退46.76％，前三季稅後純益為4.7億元，較去年同期197.14億元呈大幅衰退，前三季每股稅後純益0.12元。

力積電估，第四季整體毛利率將提升，以產能利用率看，第三季產能利用率在60％以上，預期第四季增10％，力積電預期第三季營運將落底、第四季營運將回升。

對於記憶體後市，力積電則是表示，目前觀察到最近熱門AI應用消耗許多HBM，預期主流記憶體會有需求、價格回升趨勢；特殊應用記憶體部分，大廠減產加上供應鏈庫存低，終端客戶也希望在價格低檔時洽談長期供應，多項跡象顯示記憶體第四季將回升。

至於赴日設廠部分，力積電強調主要是提供技術、協助建廠等服務，主要仍由日本網路金融巨擘SBI Holdings負責，目前建廠用地都還沒確認，日本方也沒有明確的規劃定案。