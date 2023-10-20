報價走揚 記憶體族群漲相佳

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記憶體大廠擴大減產規模，不僅帶動現貨價走揚，DRAM與NAND Flash合約價格也可望上漲，記憶體市況正向發展，帶動台系記憶體製造與記憶體模組族群表現。

包括群聯（8299）、十銓（4967）、威剛（3260）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、宜鼎（5289）等19日股價上漲幅度在1％～4％，族群漲勢整齊。

美國記憶體大廠美光近期股價走勢，相較美股其他科技股強勁，主要是該公司指出，由於供應減少、客戶庫存正常化與需求持續成長，預期產業在2024年轉佳，帶動美光受到投資人力挺。

而半導體設備科林研發（LAM Research）在財報公布時，經營層也釋出產業正向訊息，該公司指出，由於DRAM及中國大陸市場需求優於預期，有利於晶圓廠設備市場，該公司上修晶圓廠設備（WFE）投資額預估，將落在800億美元。

LAM Research各業務占設備營收比率，分別為NVM（非揮發性記憶體）設備15％，DRAM設備23％（記憶體設備總計38％），Foundry（晶圓廠）設備36％，Logic／Other（邏輯晶片／IDM及其他）設備26％。

該公司指出，近一季記憶體設備相關營收季增近70％，主是來自於DRAM的貢獻。由於國際記憶體業者，包括三星、SK海力士及美光紛紛削減產能，已見減產效果，記憶體價格開始穩定，且需求開始成長。

DRAM相關的WFE，也因中國大陸需求及高頻寬記憶體（HBM）需求，已經開始成長。

LAM Research看好記憶體市場開始復甦時，安裝以及維護業務首先受益，隨後為二手設備及零件更換升級業務。