南俊上季轉盈 EPS 0.27元

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南俊國際（6584）公布第三季自結財報，營收以3.47億元登今年新高，毛利率以19.46％寫八季新高紀錄，營益率亦轉正，雙率雙升激勵南俊第三季財報轉虧為盈，每股稅後純益0.27元；展望第四季，二大CSP客戶出貨增溫、AI伺服器導軌開始少量出貨，今年度挑戰獲利。

南俊上半年因庫存去化、遷廠費用及認列員工認股，每股稅後淨損0.39元，第三季隨著美系伺服器出貨加溫，單季營收重新見到3字頭，來到3.47億元。儘管整體營收尚未回到過往水準，生產仍未達到規模經濟，但藉由產品組合調整以及美元升值，單季毛利率19.46％，優於去年全年18.12％。

展望第四季，南俊預期出貨動能將明顯優於上半年，加上新台幣貶值有利因素，全年朝邁向獲利為目標。

南俊近年發展伺服器滑軌業務，2019年切入首家美系大型雲端服務供應商（CSP），2022年再切入第二家CSP業者，第四季在這兩家美系大型CSP客戶出貨逐漸增溫、AI伺服器導軌開始少量出貨及傳統應用之功能性滑軌銷售比重提高，加上持續改善製程以提高生產效率，有助於穩定毛利率，下半年營運將大幅優於上半年。

南俊今年前三季虧損收斂，根據公司公告的自結損益，累計前三季營收9.27億元，稅後淨損收斂至750.2萬元，每股稅後淨損0.12元。