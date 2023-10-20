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前鼎 本益比高達42倍

前鼎日線圖
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前鼎（4908）受惠於資金聚焦矽光子、共同封裝光學元件（CPO）等題材，股價持續攀高，19日上漲2.99％，收在93元，再創今年新高價，本益比高達42倍。前鼎的業務，主要是設計、研發、生產及銷售雷射二極體、受光二極體封裝及光傳接模組相關光纖通訊產品，產品有三大類，分別是光學次模組、光模塊及光纖延長器，其中，光模塊營收占比達90％。

前鼎9月營收9,501萬元，年增34.51％，月增31.45％，前九月營收6.31億元，年減9.36％，年減幅度收歛。

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