重電事業爆單 士電砸10億建廠

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士林電機近五年財報

士電（1503）重電事業爆單，交期最長看到2027年，斥資10多億元在新竹湖口建新廠、小型廠房，預計2025年首季投產，年產能增加25％。

士電總經理謝漢章19日表示，今年重電事業一枝獨秀，主因有風能、太陽能、儲能及公共工程挹注，外銷美國、加拿大、東南亞、日本等市場都比往年成長，明年將追求兩位數成長。

士電上半年EPS由去年同期的2.26元增至2.66元，前三季合併營收243.51億元，年增6.95％，改寫同期新高。第四季向來是淡季，但士電預期優於去年同期，成長動能來自台電強韌電網計畫、能源轉型及外銷，今年全年營收及獲利將追求兩位數成長，拚連續第三年改寫新高。

士電19日舉行法說，勾勒未來發展以光能、儲能、充電應用、風能、數位監控及碳中和為主軸，打造綠能系統全方位解決方案。市場面，從傳統電力轉向淨零碳排，爭取台電強韌電網商機，擴展美國及加拿大等北美市場訂單，產品朝國產自製化及智能化發展，加強EV及充電樁製造，提升統包及自動化工程。其中太陽能EPC統包工程，有友達雲林水林178MW、七股五天500MW、泓德台南柳營儲能系統200MW等案場。

謝漢章指出，士電四大事業群只有自動化事業群衰退，主因台灣景氣復甦遲緩，機械產業及工具機出口衰退，受衝擊最大，電裝品、機器及開關等事業今年持平或小幅成長，重電事業群則是一枝獨秀，士電未來5～10年成長，要靠外銷。

士電重電事業群總經理張金文指出，俄烏戰爭後，各國都強韌電網，士電重電事業因台電強韌電網計畫、美國兆元基礎建設及綠能等需求，明年訂單都在手，大型變壓器交期估計1年半，小型變壓器交期1年，訂單能見度看到2025年之後，有些達2027年。

展望明年，謝漢章表示，士電機器事業要看外銷，期望在中東地區會有大幅成長，補足台灣成長遲緩，進而提高佔有率。電裝品事業投入EV，希望看到成果。自動化事業期待外銷，尤其是中東市場大幅成長。