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岱宇結盟瑞利 攻運動器材、電輔車

岱宇與瑞利合作案利基
岱宇與瑞利合作案利基

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岱宇董事長林英俊（左）19日在岱宇總公司，與瑞利最大股東兼公司顧問的丘世健，代表簽訂戰略合作協議。圖／劉朱松
岱宇董事長林英俊（左）19日在岱宇總公司，與瑞利最大股東兼公司顧問的丘世健，代表簽訂戰略合作協議。圖／劉朱松

岱宇國際（1598）與瑞利（1512）19日簽訂戰略合作協議，將進行運動器材及電輔車（E-bike）領域合作，包括共同設計、研發及製造，岱宇將釋出商用重訓、飛輪與E-bike訂單，給瑞利代工；岱宇則專注生產家用健身器材，使雙方提升整體運營效率及產品競爭力，同時有利業務拓展，對財務短期無重大影響。

同時，岱宇旗下健身器材產品，將進入瑞利併購的哈林運動世界鋪貨，甚至在E-bike規模擴大後，岱宇國際董事長林英俊透露，岱宇將評估與瑞利合作，遠赴東南亞設立E-bike車架廠的可行性，擴大雙方合作的深度與廣度。

華豐兼慕康副董、瑞利顧問丘世健表示，瑞利未來營收分成二個事業體，一是運動通路，像是哈林運動世界，共有70幾家門市，創造營收逾10億元；另一個是汽車鈑金與模具營收，未來還會開發底盤件，瑞利與岱宇合作，可跨入運動健身器材。

丘世健目前擔任健瑞集團執行長、華豐副董、瑞利及健信（4502）顧問等職，他以個人名義，入股鑄造鋁圈大廠健信，及生產底盤模組、結構件的瑞利，是兩家公司的最大股東。同樣地，岱宇也持有慕康588張，擴大雙方的投資與合作效果。至於是否投資瑞利，林英俊說，是以後的事情。

據悉，前台灣派樂騰代工團隊台灣飛輪健身車大廠的期美科技，創辦人吳木全的兒子吳振華，也在瑞利服務，成為瑞利跨足健身器材的籌碼。期美科技代工的飛輪健身車，2021年出貨量達100萬台。

尤其，岱宇E-bike的車架目前委託永祺車業製造，林英俊預計明年電輔車E-bike上看逾萬台，若量大之後，包括E-bike三電系統及車架，可能委託鋁合金專長且做回收鋁的健信，及瑞利合作，承製包括鋁合金車架及開模，做到輕量化目標。丘世健透露，健信最多可做到九成回收鋁的產品，對岱宇推動ESG有益。

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