自行車零件廠 發債籌資度寒冬

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自行車產業鏈今年營運進入調整期，零組件廠前三季營收均大幅衰退，股價跟著下滑，在等待明年走出庫存去化陰霾之際，紛紛透過發債籌資度過這波景氣寒冬！其中，全球最大的金屬鏈條供應商桂盟（5306）將發行有擔保可轉債（CB）籌資10億元；日馳（1526）則發行國內第一次無擔保可轉債，應募價款5.19億元已於9月中收足。

自行車整車廠雙雄巨大（9921）、美利達（9914）受到客戶調整庫存影響，今年以來大幅減少2024年新車款的訂單，造成零組件廠商前三季營收均大幅下滑，如桂盟前三季合併營收36.84億元，年減35.67％；日馳前三季合併營收8.52億元，年減50.4％；利奇（1517）前三季合併營收14.81億元，年減64.21％。

自行車零組件廠受到營收逐月大幅萎縮影響，近期股價表現相對疲軟。如日馳從4月最高價的43.65元一路下滑，19日收盤價31.15元，跌幅近3成；利奇從4月最高價的20.40元，19日收盤價14.75元，跌幅同樣近3成；桂盟從7月最高價159元，19日收盤價124.50元，跌幅約2成。

桂盟表示，今年自行車產業營運狀況普遍不佳，受到新車市場需求不振影響，產品組合已難回到過去，對於零組件廠來說，新車製造業今年是辛苦的一年。惟整車廠的經銷通路目前庫存水位朝著健康方向走，預計明年上半年就能看到新車訂單回溫。

不過，面對景氣寒冬未盡，桂盟將發行有擔保可轉債籌資10億元，本月13日申報已生效，發債籌資主要用來償還今年10月30日到期的10億元CB（桂盟三）。