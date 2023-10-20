毛利率提升 工信今年成長可期

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主要以承攬公共工程為主的營造廠工信工程（5521）19日舉行法說；工信指出，在政府採最有利標、放寬移工數量，近一年公共工程在手案量已達325億元，毛利率也提升2、3個百分點，這都有利今年營運的成長。

工信上半年稅後純益雖只有788萬元，但已較去年同期由虧轉盈。

今年上半年，工信已取得「空軍H007工程」、「環狀線北環段Y19(不含)-Y20土建及水電環控區段標工程」、「前鎮漁港泊區疏浚工程」等，總金額約185億元。是近幾年同期承攬業績較好的一年。

工信指出，政府公共工程之前因為疫情、缺工、缺料、原物料價格上漲等因素，造成發包放緩。在疫情舒緩、放寬移工數量、增加預算金額之下，近一年以來公共工程案量已見增加，商機成長。

而為提升營造廠承攬政府公共工程意願、避免低價搶標，工程品質不佳情況，近期的公共工程發包也都以「最有利標」進行，工信指出，這對提升公司獲利有極大的助力。並已擺脫「毛三、到四」的困境。

依工信工程上半年財報，營業毛利率已達7.03％，比去年同期的4.14％，提升2.89個百分點。

上半年已經轉虧為盈，法人指出，進入下半年營造業傳統施工以及入帳高峰期，預期今年工信的營運成長及稅後淨利，都會是近三年來的高峰。