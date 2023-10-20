光寶科 決議新設越南子公司

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光寶科近五季營運

光寶科技（2301）19日董事會決議通過，將新設越南子公司，投資金額為1.2億美元，相當於新台幣39億元。光寶科發言系統表示，越南是光寶全球布局規畫中的重點區域，本次投資為擴充越南生產基地規模。越南廠主要生產光寶核心產品，如資通訊、網通等產品。

加速全球多元布局，光寶近年擴增海外產線有成，越南海防廠二期去年底落成啟用，主要作為光寶邁向工業4.0智慧製造的海外示範工廠，光寶越南廠將以高度自動化、數位化並結合大數據、人工智慧，與物聯網等先進技術，為網通、消費性電子等產品生產製造扮演關鍵角色。

光寶科董事長宋明峰日前表示，光寶科加速全球製造布局，除了於美國、墨西哥、泰國、越南等廠區擴充產能外，也同時尋覓新地點，以敏捷、彈性、高品質的生產，串聯全球各地研發中心與製造基地的資源與能量，貼近客戶需求，為客戶提供在地化的整合性製造服務。

光寶科近年透過創新突破，積極拓展雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT等高端成長領域之外，亦加速全球布局及生產管理彈性調配，創造整體供應鏈的韌性，同時攜手全球客戶與供應鏈共同推展智慧工廠，成功數位轉型。

光寶科9月出貨細項中，資訊及消費性電子部門營收占比達47％，其中高階電源供應器出貨穩定。雲端及物聯網部門營收占整體之34％，光電部門9月營收占比19％；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用出貨穩定，電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用需求穩定。

光寶科越南子公司名稱暫定為LITE-ON Technology Vietnam co., Ltd.，將是光寶直接持股100％之子公司。