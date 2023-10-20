需求看增 宏正Q4業績回溫

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宏正自動科技（6277）受到整體產業景氣下行、客戶端調整庫存及資本支出等影響，今年營運於第二、三季走緩蹲低，不過，隨著亞洲部分地區半導體客戶需求可望回暖，歐洲及東南亞市場動能不減，同時旗下專業影音產品需求看增，樂估第四季業績可望較前兩季彈升。

展望後市，宏正財務長暨發言人田慶斌19日指出，整體電子產業景氣能見度尚不明朗，但隨美、亞部分市場及如半導體產業客戶需求回暖，能為宏正持續帶來正向營運動能，整體而言，明年營運審慎樂觀看待。

各產品線中，宏正對於專業影音產品線展望相對樂觀，以今年前三季表現來看，在整體景氣有壓之際，該業務仍有雙位數的增長力道增溫，營收比重也從去年的14％～15％推升至17％以上。

宏正看好該產業競爭者不多、市場需求具成長潛力，明年還將續以雙位數年增成長，進一步拉抬營收比重有機會達20％。

受到全球半導體與電子產業景氣疲軟拖累，宏正今年累計前九月營收38.37億元、年減約1％。

其中表現亮眼的專業影音產品，在擺脫缺料陰霾之後，持續帶來強勁成長動能，尤其環控系統與矩陣影音等高階產品，更成為專業影音業務的雙成長動力，今年以來分別有54％及42％的年增幅。

針對專業影音產品線，宏正資深副總林勇達表示，第四季預計還將有多款高階系列新品推出，除全數位化的全通道IP KVM管理器，與電視牆影像處理器外，另聚焦在AI領域的商業模式，也將整合既有之宏正優聲學產品，拓展出新應用領域，包括智能客服、專業聲優、廣告配音和虛擬偶像等。

至於主要應用於半導體產業的Over IP KVM（遠端IT架構管理解決方案）產品線，今年在受到客戶端放緩資本支出及去化庫存而走緩後，田慶斌預期在部分亞系半導體客戶訂單詢問度及專案，有逐漸回流跡象下，後市動能亦可望回溫。