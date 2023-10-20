台指期 外資加碼多單

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受美國10年期公債殖利率走高，加上以巴衝突加劇投資人避險情緒，美股四大指數周三下跌收黑，19日亞股也受影響，日、韓跌幅逾1.9％，港股重挫2.5％；台指期以16,458點作收，下跌10點，與現貨相較，正價差5.27點，外資期貨淨空單縮減2,860口至5,306口。

以巴間衝突推升不確定性，市場恐慌情緒增溫，但台股走自己的路不受影響，19日指數開低24點後於平盤震盪，盤中雖一度跌破16,400點，但隨後低接買盤，拉回平盤上狹幅震盪，觀察電子權值股，台積電（2330）在法說前就先獲買盤青睞，彈升超過1％，聯發科、聯電也同步走強，傳產部分，貨櫃三雄表現不俗，生技族群也有所表現，助攻終場加權指數甩尾小漲11點收16,452點。

整體來看，台股隨國家隊進場穩盤，指數重返16,400點之上，惟觀察技術指標，短、中期均線呈下彎走弱，加上短線恐慌情緒持續干擾市場，預期大盤整理時間恐拉長。元富期貨表示，台指以小紅K棒作收、結束日K連四黑，盤中一度再創波段新低，顯示尚未落底，後續觀察以巴衝突是否會擴大，建議先保守看待為宜。

現貨部分，三大法人賣超108億元，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,324口至6,079口，外資多單加碼且空單減碼，外資期貨淨空單為5,306口，十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少4,252口至1,099口；總計台指期下跌10點以16,458點作收。

群益期貨表示，台股成交量縮減至2,580億元，外資在現貨賣超131億元，自營商選擇權淨部位，略以買買權為主布局，近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為4,000餘口，買權賣權OI增量呈現相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，整體籌碼面保守。

選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,300點，賣權OI最大量集中在16,000點，全月OI put/call ratio值維持0.93，VIX指數上漲0.17至16.03，整體選擇權籌碼偏空。