航運期破底 短線有壓力

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從近期台灣航運類期貨觀察，受運價走低影響，航運類期貨近來的走勢不斷探低，指數也創上市以來新低點，處於較為弱勢的狀態。據貨櫃航運龍頭長榮（2603）在月初的法說會上指出，因通膨降低消費力，使得終端市場庫存去化緩慢，目前航運景氣面臨供需嚴重失衡問題，且第四季將進入貨櫃輪的傳統淡季，點出第四季貨量將會下滑，並預期表現將較第三季弱。

針對明年航運景氣的看法，長榮表示，除非發生足以扭轉供需的重大事件，否則2024年航運市場仍是供需失衡且充滿挑戰的一年。

凱基期貨指出，從長榮法說會上可看出，短期間內航運景氣基本上仍是面臨運力供過於求的問題，對第四季景氣保守看待，除非有重大事件發生，否則短線航運市場仍是難以扭轉嚴重的供需失衡；另接下來將進入航運景氣的淡季，恐不利於接下來運價指數的發展，貨櫃海運恐持續低迷，令航運商持續面臨壓力，不過盤面上仍可觀察即將到來的幾個重要節日，感恩節、耶誕節等，能否在第四季消費旺季的激勵下，將帶動運價同步止跌回穩。

技術面部分，從近期航運期貨的走勢來看，航運期貨先前在9月中下旬挑戰季線未果之後，就一路沿著10日線持續向下走低，目前指數也已跌破去年10月的低點，呈現破底的走勢，盤面上需多加留意航運期貨的下行風險，並關注接下來大陸雙11及感恩節到耶誕節之間的歐美傳統購物旺季，能否在購物商機需求的帶動下，止住航運期貨近來以來的連日跌勢。（凱基期貨提供，黃皓宸整理）