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AI後市可期 世芯、創意法人捧

CSP、車用客戶需求強，中長期成長格局不變；將受惠2024年美國AI商機

法人認為世芯-KY 2024年量產動能雖略受影響，然無礙中長期成長格局，給予「買進」投資評等；創意則著眼2024年美國AI商機。圖／本報資料照片
法人認為世芯-KY 2024年量產動能雖略受影響，然無礙中長期成長格局，給予「買進」投資評等；創意則著眼2024年美國AI商機。圖／本報資料照片

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世芯-KY、創意熱門權證
世芯-KY、創意熱門權證

美國祭出對大陸AI出貨禁令後，隔日台系供應鏈全倒，中信投顧針對先進製程設計服務業者做出影響評析，認為世芯-KY（3661）2024年量產動能雖略受影響，然無礙中長期成長格局，給予「買進」投資評等；創意（3443）則著眼2024年美國AI商機。

美國商務部日前宣布出口管制更新條款，其中HPC／AI運算晶片改以「整體處理性能」、「性能密度」等參數替代先前傳輸速率門檻，使限制範圍擴大。市場認為新規對世芯-KY有負面影響，因世芯-KY為英特爾Habana Gaudi 2／3系列AI加速晶片提供設計服務，該產品買家以大陸AI市場需求為主。

中信投顧評析，世芯-KY明年Habana Gaudi量產動能將略受負面影響，但占比應小於市場所傳的15％～20％，估計約10％；仍看好世芯-KY來自CSP、車用客戶的多元成長動能，可抵禦單一產品線的波動。

從股價反應解讀，2021年4月世芯-KY最大客戶天津飛騰被列實體清單，該客戶當時影響營收25％，消息一出引發世芯股價連續跳空跌停多日，中信投顧指出，觀察股價反應未如先前劇烈，意味市場研判Habana Gaudi被禁的潛在影響應該小於天津飛騰事件。

創意方面，目前AI營收占比約在1成，比重低於世芯-KY，大陸市場目前以成熟製程的產品為主，故短期營運受美國晶片新禁令影響相對有限。中信投顧仍正面看待創意2024年來自美國的AI業務機會，推動創意營運獲利重返成長的軌道，並降低大陸市場曝險。

依據市場共識，創意目前股價交易在2024年預估EPS約45倍位置，法人不看淡後市。

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