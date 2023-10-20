記憶體漲價 威剛、群聯帶勁

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記憶體大廠相繼減產發酵，NAND Flash快閃記憶體及DRAM報價持續上揚，法人點名威剛（3260）、群聯（8299）等，2檔10月以來分別上漲23.08％及7.46％。

三星9月起因應市場需求持續減弱，擴大減產NAND Flash幅度達50％，市場預期其他供應商也將跟進擴大減產，8～9月NAND Flash、DRAM現貨價輪番上漲，預期第四季將續揚。

法人看好威剛給予買進評等，主要基於高庫存準備從今年第二季延續到第三季，且DRAM準備周數及金額較NAND Flash多，短期無惜售必要，同時記憶體報價漲不停，通路商、OEM客戶開啟策略性備貨，9月起威剛的獲利將逐月成長。

鑑於原廠的減產態勢來看，合約價改為較高頻率的月度議定無礙2024年上半年報價走高的態勢。隨著2024年NAND Flash、DRAM市場規模將迎來價量雙漲，有助於威剛獲力反彈，更帶動營收規模重回成長。

在群聯部分，目前終端客戶庫存已低，原廠減產效應開始顯現，成本推動部分客戶備貨需求，已有客戶接受模組產品30％漲幅，預估發生於第四季，群聯與轉投資公司之存貨跌價損失皆有機會回轉。

今年群聯在景氣下行時仍持續投入研發，成功從景氣循環商品廠轉型至技術為導向的高端化產品廠，研發能力已超越競爭對手，加速新品推出的時程，高端化產品占營收比重將持續成長，且2024年在全球經濟逐漸恢復成長，NAND價格走勢向上的帶動下，業內外的獲利將同步回升，帶動整體獲利大幅成長。