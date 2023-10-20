HIVEX攜韓商 搶跨境嗶商機

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跨境支付平台HIVEX版圖布局

跨境「嗶經濟」成為電支新戰場，跨境掃碼平台積極布局，區塊鏈技術公司TBCASoft今年8月推出跨境支付平台HIVEX，首波與日本QR Code支付最高市占率的PayPay合作，10月2日起已上線，不只鎖定日本市場，HIVEX趁勝追擊，19日宣布韓國行動支付Zero Pay營運商Bizplay加入HIVEX，預計明年上半年上線，未來若國內支付業者順利與Zero Pay合作，國人赴韓旅遊，也可輕鬆使用掃碼消費。

TBCASoft表示，未來所有接受Zero Pay的商戶，都可透過HIVEX提供遊客安全且便利的消費體驗。而在Bizplay和Zero Pay加入後，HIVEX全球商戶數將增加至580萬家，其中日本有410萬家、韓國有170萬家，整體用戶數將達7,650萬。

HIVEX首波鎖定日本，由街口支付、玉山銀行、全支付3家台灣電支廠商與日本PayPay合作，目前3大業者中，街口已率先在10月2日開通，台灣用戶赴日，若為街口用戶已可輕鬆掃碼消費。HIVEX本月宣布新增韓國市場，但目前Zero Pay僅宣布加入HIVEX平台，尚未與平台中台灣支付業者達成合作，未來若順利與台灣支付業合作，民眾將來旅韓也可輕鬆掃碼支付。

TBCASoft指出，HIVEX提供跨境支付體驗，全球行動支付業者只需透過一次性的整合，即可與世界各地的HIVEX網路成員串接，分享彼此的消費者和商戶。支付業者不需採用新的QR Code格式，商戶也無需修改既有的銷售系統（POS），消費者也不需轉換平台，直接掃碼扣款即可完成交易。換言之，不管是在「正掃」（店家出示QR Code）或是「反掃」（用戶出示QR Code）的情境下，消費者直接掃碼扣款即可完成交易。

TBCASoft創辦人兼執行長吳陵說明，韓國行動支付市場蓬勃發展，藉由ZeroPay在韓國的廣泛普及性，將成為HIVEX進軍該市場的理想合作夥伴，有信心此次合作將為Zero Pay帶來更多商機。Bizplay執行長Kim Hong-ki則說，Bizplay一直以來的目標都是在韓國支付市場，推廣無現金交易，深信此次合作將有助於將此目標擴展至前往韓國的國際旅客。