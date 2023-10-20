央行特殊號鈔券 11月2日拍賣

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中央銀行19日宣布拍賣第23期特殊號碼鈔券，11月2日起，透過台灣銀行網站投標公開拍賣，特殊號碼鈔券包含100元、500元、1,000元券，共計123組或4,405張，底價為面額的2倍，拍賣所有收入扣除成本及面額後，將全數繳庫，累計前22期拍賣總收入已破億元，達1億83萬元，挹注國庫收入7,202萬元。

央行發行局局長鄧延達表示，第23期特殊號碼流通鈔券11月2日上午10時至11月7日上午10時止拍賣，有興趣收藏的民眾，可至台灣銀行網站參與投標。這次拍賣單組最多張數56張，單組底價最高8.4萬元，採整組方式拍賣，方便民眾一次完整收集。

央行的特殊號碼流通鈔券拍賣，每年原則上兩期，即上、下半年各一期，大致上約為5月及10月。鄧延達說明，統計過去22期特殊號碼鈔券拍賣，扣除手續費、台銀拍賣作業成本及面額等必要費用後，全數繳交國庫，其中第22期總收入459萬元、淨收入為246萬元，累計前22期總收入1億83萬元，淨收入7,202萬元。

近幾期特殊號碼鈔券拍賣的買氣穩定成長，雖然疫情期間買氣稍稍轉弱，但進入後疫情時代，買氣已有穩定成長。根據央行統計，第22期共推出121組、累計賣出108組，僅13組流標，可見買氣很夯，單組最高得標金額更飆上10萬9,800元。

歷來拍賣以100元券最受民眾歡迎，主要因面額較低、市場需求量大、紅色討喜等。特殊鈔券拍賣是在每一字軌的100萬張中挑選出28張拍賣，央行指出，觀察歷來特殊號碼鈔券拍賣結果來看，基本上仍以「111111」至「999999」這類連號最受歡迎，過去單張最高得標倍數為153.6倍，即第二期賣出的100元鈔票，以1萬5,360元得標，後來央行以不同面額的鈔券搭配為一組拍賣，歷年單組最高得標倍數為66.66倍，即第三期以5萬9,990元得標。