新望320kW旗艦PV變流器 亮相

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本土組串式PV變流器領導品牌-新望PrimeVOLT連續8年參加智慧能源週展，今年由次世代高功率用全新單相與三相機種領軍，全系列PV變流器及ESS儲能系統同步曝光，今年新望再獲「優質太陽光電產品金能獎」，彰顯堅實技術實力。

首度亮相的旗艦級高功率320kW三相PV變流器新品，輸入電壓高達1500Vdc，輸出電壓800Vac，適用大型案場，降低系統建置成本；組串輸入最高達20A電流，適用M10/G12高電流PV模組；15組MPPT/30組直流輸入設計，適合多面向案場配置；寬廣的滿載工作電壓範圍，提高案場發電收益，降低回收年限；具備PID修復功能，提升案場發電收益。

延續新望三相機種一貫優點，包括PF 0.9實功不降載，內建直流接線箱，APP快速設定，通過鹽霧測試，IP66防塵防水設計，符合台灣高鹽霧高濕度環境應用，可選配AFCI（直流電弧偵測）功能，提升案場安全性。

新望業務資深協理范明中表示，因應電流及模組功率提升趨勢，新望提前布局，將產品與服務一步到位，全系列機種皆適用高電流高功率模組。全新3-5kW單相PV變流器為例，組串輸入可承受15A電流，適用M10高電流PV模組應用，機身小巧輕量，3kW全機重量僅6.5公斤，安裝與換機更便利。

全新一代22-50kW三相太陽光電變流器新品，同樣具備輕量化設計，便於安裝與換機，組串輸入電流20A電流，適用M10及G12等次世代模組應用，組串配置更具彈性，適合多面向案場配置，搭配更寬廣滿載工作電壓，亦可大幅提高案場發電收益，降低回收年限。

另一亮點，PV-125KH-U三相PV變流器，三度蟬聯經濟部能源局「優質太陽光電產品金能獎」。